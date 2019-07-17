Порошенко отказался приходить на заседание по делу о преступных доходах

Экс-украинский лидер Петр Порошенко проигнорировал допрос в ГБР (Госбюро расследований), информирует УНИАН со ссылкой на сообщение представителя бюро Анжелику Иванову. Уточняется, что бывший глава страны является свидетелем по «делу об уклонении от уплаты налогов и отмыванию преступных доходов» в ходе купли-продажи завода «Кузница на Рыбальском». В общей сложности ГБР ведет против Порошенко пять дел уголовного характера. Президент обвиняется сразу по нескольким серьезным пунктам, в том числе – госизмена, отмывание средств, а также неуплата налогов и подделка документов.