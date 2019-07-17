Власти Малайзии разочарованы расследованием по MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сообщил, что власти весьма огорчены тем фактом, что до сих пор не найден виновник в крушении боинга MH17 над Донбассом.

В малайзийских СМИ появилась информация о том, что в пятую годовщину крушения Boeing 777, по словам Мохамада, власти страны огорчены тем, как продвигается следствие.

Отмечается, что до сих пор не установили личность, ответственную за пуск ракеты.

Также премьер добавил, что доводы следствия, касательно обвинения России, Малайзию не убедили, поэтому власти потребовали у членов ССГ предъявить доказательства относительно виновности россиян, сообщает РИА Новости.