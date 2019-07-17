МИД прокомментировал проблемы с визами у преподавателей Англо-американской школы

В российском МИД рассказали, что отказ от предоставления виз учителям Англо-американской школы – наглая ложь.

В министерстве уточнили, что власти Соединенных Штатов Америки утаили тот факт, что преподаватели прилетели в Москву с дипломатическими паспортами, то есть они приехали в страну как работники посольства. Подчеркивается, что в России школа функционирует как коммерческое заведение.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что учителя, работающие в негосударственной структуре, но обладающие дипломатическими привилегиями – это нонсенс, передает «Газета.ru».