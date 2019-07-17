Россия не предоставила визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Вчера в газете The New York Times появилась публикация, согласно которой правительство РФ не предоставило визы на въезд тридцати учителям Англо-американской школы в Москве, где также занимаются дети дипломатов и бизнесменов зарубежных государств.

По информации издания, государственные лица Соединенных Штатов полагают, что действия России – не что иное, как результат политического давления на Америку.

Подчеркивается, что в этой школе обучается примерно 1200 детей различного возраста и национальности, также есть учащиеся и из РФ. Издание считает, что нехватка преподавательских кадров может привести к исключению из школы некоторых детей, однако это не относится к учащимся дипломатов США, Канады и Великобритании, ведь при поступлении именно им отдается предпочтение.

В публикации также приводятся слова главы Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко. Он говорит о том, что если деятельность школы нарушится, то, скорее всего, возможность работы в российской столице некоторых родителей из учащихся будет пересмотрена. Все это сделает РФ не такой интересной для иностранных инвесторов, пишет ТАСС.