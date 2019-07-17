Уникальный пляж во Владивостоке может исчезнуть из-за туристов из Китая

Неповторимый пляж в бухте Стеклянной рискует исчезнуть из-за действий китайских туристов.

Эта бухта располагается в пригороде Владивостока, и завоевала свою популярность благодаря необыкновенному пляжу, покрытого кусочками отшлифованного стекла.

По рассказам местных жителей, туристы из КНР толпами посещают Стеклянной пляж и выносят от туда огромные пакеты со стекляшками. При этом, отмечают очевидцы, запрещающая табличка, специально сделанная для китайских путешественников, их не останавливает.

Подобные действия туристов КНР, по мнению ученых ДВФУ, приведут к тому, что через двадцать лет больше не будет уникального пляжа в бухте Стеклянной, передает РИА Новости.