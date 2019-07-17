Названа смертельная опасность сока

На портале British Medical Journal обнародованы итоги исследования врачей из Франции, согласно которым употребление сока и газированных напитков даже в маленьких дозах могут спровоцировать появление онкологических заболеваний.

В итоге ученым удалось обнаружить взаимосвязь между применением напитков, содержащих сахар, в том числе и свежевыжатые соки, и увеличением риска появления онкологии на 18%, а рака груди – на 22%. Отмечается, что связь между приемом подслащенных напитков и развитием рака не обнаружилась.

Французские врачи подчеркивают, что они не смогли выяснить, влияет ли какая-либо неопознанная причина со здоровьем на появление онкологии. По мнению экспертов, необходимо проводить более широкомасштабное исследование, сообщает РИА Новости.