Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать хлеб

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать и хранить хлеб. На официальном сайте ведомства размещены рекомендации экспертов. Так, согласно опубликованной информации, при выборе хлеба необходимо обращать внимание на его форму, которая должна быть ровной, без вмятин и трещин.

Также специалисты советуют покупать такое количество хлеба, которое можно съесть за один раз или до того момента, когда пройдет срок хранения изделия. При этом хранить хлеб нужно в пропускающей воздух упаковке, а не в полиэтиленовых пакетах, пишет Коммерсант.