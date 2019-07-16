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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать хлеб

16.07.2019 13:35
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать хлеб

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать и хранить хлеб. На официальном сайте ведомства размещены рекомендации экспертов. Так, согласно опубликованной информации, при выборе хлеба необходимо обращать внимание на его форму, которая должна быть ровной, без вмятин и трещин.

Также специалисты советуют покупать такое количество хлеба, которое можно съесть за один раз или до того момента, когда пройдет срок хранения изделия. При этом хранить хлеб нужно в пропускающей воздух упаковке, а не в полиэтиленовых пакетах, пишет Коммерсант.

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