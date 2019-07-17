Россия сократила вложения в американские госбумаги на несколько миллиардов

В мае текущего года российская сторона решила сократить вложения в госбумаги США, снизив объем с 12,136 млрд долларов до 12,024 млрд долларов. Как информирует ТАСС, об этом свидетельствуют данные американского Минфина, обнародованные в начале этой недели. Как отмечается, на долю долгосрочных облигаций пришлось $5,250 млрд (при том, что в апреле этот показатель был на уровне $5,832 млрд).

Напомним также, что решение о сокращении вложений Москва приняла еще в прошлом году весной. В частности, в апреле вложения были сокращены до отметки $48,7 млрд (было $96 млрд).