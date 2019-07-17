ЕС призывает Россию признать вину в крушении МН17

Совет Европы принял декларацию, в которой обращается к России с призывом признать вину за крушение малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года. Также, члены ЕС в своем документе призывают Россию оказать полноценное и всестороннее сотрудничество в расследовании произошедшей катастрофы.

В декларации отмечается, что Европейский союз прилагает все возможные усилия для того, чтобы установить правду о крушении лайнера, а также восстановить справедливость и призвать к ответу виновных в произошедшей трагедии. Сообщается, что ЕС поддерживает возбуждение уголовных дел против лиц, подозреваемых в причастности к катастрофе, пишет РИА Новости.