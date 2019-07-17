В России ожидается ухудшение климата

Согласно опубликованным результатам исследования в «Agricultural and Forest Meteorology», при глобальном потеплении климата сосна может вытеснить лиственницу из ее обычной среды обитания. Сибирь является одним из крупных лесных регионов планеты Земля, поэтому подобное вытеснение может привести к тяжким последствиям, например, к увеличению количества наводнений. К таким прогнозам пришли ученые Сибирского федерального университета и Института леса имени В.Н. Сукачёва СО РАН в ходе изучения в стволе лиственницы и сосны процессов сокодвижения.

Из-за глобального потепления на всем северном полушарии наблюдается деградация многолетней мерзлоты. Этот процесс приводит к увеличению влажности почвы и, соответственно, заболачиванию. Переизбыток влаги в почве отрицательно сказывается на деревьях, приводя к видовому изменению лесного состава. По мнению доцента кафедры экологии СФУ Йозефа Урбана, эти наблюдаемые изменения спровоцируют большое количество экстремальных происшествий, например, к повышению числа наводнений. Это случится из-за того, что увеличится речной сток в силу перераспределения количества осадков за год, а также в силу снижения «испарительной способности» лесов, так как идет их видовое изменение состава.

Ученый Йозеф Урбан заключил, что, если удастся замедлить глобальное потепление климата, тогда удалось бы замедлить и соответствующие негативные последствия, пишет РИА Новости.