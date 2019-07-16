Древнее христианское письмо показывает, как верующие жили много веков назад

Исследователи обнародовали редкое письмо 1700-летнего возраста, которое, по их словам, проливает свет на то, как жили ранние верующие христиане.

Письмо, которое на 40-50 лет старше всех других известных христианских документальных писем за пределами Библии, написано человеком по имени Арриан. Оно было адресовано его брату Паулюсу, вероятно, названному в честь апостола Павла, который записал большую часть Нового Завета, и датируется 230-м годом нашей эры. В письме Арриан обсуждает их веру, местную политику и еду в Римской империи.

«Самые ранние христиане в Римской империи обычно изображаются как чудаки, которые оторвались от мира и подверглись преследованиям. Это противоречит содержанию письма на папирусе из Базеля», - сказала Сабина Хюбнер, профессор древней истории в Университете Базеля, в Швейцарии, где находится письмо. «В письме содержатся указания на то, что в начале третьего века христиане жили за пределами городов в египетских внутренних районах, где они занимали политические руководящие должности и не отличались от своей языческой среды в повседневной жизни».

Этот документ выделяется среди других сохранившихся писем греко-римского Египта тем, что автор сокращенно использует заключительную фразу: «Я молюсь, чтобы вы преуспели «в Господе».

«Использование этой аббревиатуры, не оставляет никаких сомнений относительно христианских верований автора писем», - сказал Хюбнер. «Это исключительно христианская формула, с которой мы знакомы из рукописей Нового Завета».

Она отмечает, что имя Паулюса раскрывается и «было чрезвычайно редким именем в то время», что указывает на то, что «упомянутые в письме родители были христианами» и «назвали своего сына в честь апостола еще в 200 году нашей эры».

Также из письма следует, что Арриан и его брат Паулюс были образованными сыновьями местной элиты, землевладельцами и государственными чиновниками, пишет FoxNews.