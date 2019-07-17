Московский суд продлил арест шести украинских моряков

Решением московского Лефортовского суда арест шести украинских моряков был продлен, информирует РИА Новости из зала судебных заседаний. Срок продления – еще три месяца. Напомним, что речь идет о моряках, которые нарушили границу России и были задержаны в Керченском проливе. Власюк, Гриценко, Драч, Зинченко, Головаш и Попов пробудут в заключении минимум до 24 октября.