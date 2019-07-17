Иран рассказал о «захвате» танкера ОАЭ

Танкер ОАЭ, который сломался в Персидском заливе, отбуксировали в территориальные воды, информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение, поступившее от представителя МИД Ирана Аббас Мусав. Никакого захвата судна не было, как это пытались преподнести СМИ. Дипломат пояснил, что на танкере была зафиксирована техническая неполадка. Мусави пояснил, что, согласно международным нормам, после получения сигнала о помощи иранская сторона прибыла к судну с буксиром и отшвартовала его к водам Ирана. В ближайшее время танкер будет отремонтирован.