В НАТО случайно назвали место нахождения американского ядерного оружия

Насколько действительно случайно стало известно о том, где размещено ядерное вооружение США, остается только догадываться. Однако, как передает РИА Новости, ссылаясь на публикацию издания Washington Post, об этом стало известно из доклада комитета Парламентской ассамблеи НАТО. Документ обнародовали в апреле, но затем решили удалить. В одном из абзацев авторы «случайно» говорят о том, где находится сто пятьдесят единиц ядерного оружия. Выяснилось, что оно «прячется» в Европе. Позднее копия этого доклада появилась на страницах De Morgen. Сообщается, что бомбы находятся на шести базах в таких странах как: Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. Это сообщение вызвало массу возмущенных откликов среди обычных европейцев. Представители названных стран пока комментариев не давали.