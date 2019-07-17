Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Согласно исследованию закредитованности россиян, подготовленному СРО НАПКА, начиная с 2014 года долговая нагрузка граждан России выросла в 1,5 раза. При этом для того, чтобы погасить взятый кредит заемщику требуется выплатить порядка 11 заработных плат, в то время как в 2014 году на погашение займа уходило лишь 7 зарплат.

Также, в исследовании сообщается, что почти 2,3 млн россиян живут на сумму близкую к прожиточному минимуму после того, как выплатят все ежемесячные обязательства по кредиту, ситуация у еще 4,7 млн человек немногим лучше. В результате получается, что порядка 10% заемщиков живут у черты бедности, пишет газета Известия.