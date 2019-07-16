Трамп заявил о прекращении продажи F-35 Турции

Новостной портал Reuters опубликовал сообщение президента США Дональда Трампа, в котором говорится, что Америка прекратит поставки в Турецкую республику истребителей F-35 в связи с началом поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Глава Америки заявил, что действия Турции по отношению к Кипру не справедливы, но санкции по этому поводу вводить не собирается и добавил, что Турция сейчас в тяжелой конфликтной ситуации и чтобы ее не усугубить, Соединенные Штаты Америки прекратили поставки истребителей в Турцию, сообщает РБК.