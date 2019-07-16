Зеленский не намерен назначать посла в России

Заместитель председателя офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский на данный момент не собирается назначать руководителя посольства в Российской Федерации.

Ранее на официальном сайте администрации Зеленского объявили о смене послов в двенадцати странах, в первую очередь в США.

Известно, что Зеленский начал свое правление с кадрового обновления дипломатического состава Украины, сообщает Национальные новости.