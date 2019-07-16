Зеленский не намерен назначать посла в России
16.07.2019 22:18
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Заместитель председателя офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский на данный момент не собирается назначать руководителя посольства в Российской Федерации.
Ранее на официальном сайте администрации Зеленского объявили о смене послов в двенадцати странах, в первую очередь в США.
Известно, что Зеленский начал свое правление с кадрового обновления дипломатического состава Украины, сообщает Национальные новости.
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