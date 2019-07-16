Турция ответила на санкции Евросоюза

Турецкое агентство Anadolu передает заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором сообщается о том, что Турецкая республика продолжит добывать углеводороды в Средиземном море вопреки решению Европейского Союза о завершении диалога с турецкими дипломатами.

На территории Кипра, где были замечены месторождения газа, расположены два турецких комплекса бурового оборудования: "Фатих" и «Явуз», поскольку Турция считает, что имеет право на природные богатства Республики Кипр.

В следствии этого Евросоюз ввел ряд ограничений по отношению к Турции в связи с бурением в территориальных водах Кипра, а именно, ЕС отменил собрания комитета ассоциации Турция — ЕС, отказался помогать в 2020 году, потребовал у Европейских инвестбанков пересмотреть решения о кредитах Турции, поручил продолжать работу над разработкой новых ограничений.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что обеспокоены последними действиями Турецкой республики и призвали стороны воздерживаться от шагов, которые способны привести к негативным последствиям, сообщает РИА Новости.