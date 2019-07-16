Эксперт считает, что санкции ЕС не повлияют на турецкую экономику
16.07.2019 12:28
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Антитурецкие санкции, которые ввел Евросоюз по причине геологоразведочной деятельности по месторождению углеводородов на шельфе Кипра, имеют не более чем символический характер, и не окажут никакого влияния на экономику страны. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил политолог Айдын Сезер.
Напомним, что ЕС ввел первые санкции после того, как Турция начала бурение в водах Кипра. В частности, был остановлен диалог на высшем уровне и отменено заседания совета ассоциации Турции – ЕС.
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