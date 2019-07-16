Эксперт считает, что санкции ЕС не повлияют на турецкую экономику

Антитурецкие санкции, которые ввел Евросоюз по причине геологоразведочной деятельности по месторождению углеводородов на шельфе Кипра, имеют не более чем символический характер, и не окажут никакого влияния на экономику страны. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил политолог Айдын Сезер.

Напомним, что ЕС ввел первые санкции после того, как Турция начала бурение в водах Кипра. В частности, был остановлен диалог на высшем уровне и отменено заседания совета ассоциации Турции – ЕС.