Команда исследователей обнаружила необычный объект на дне Балтийского моря

Команда Ocean X, занимающаяся исследованием, так называемой аномалии Балтийского моря, которая представляет собой неизвестный и странный подводный объект размером в более 60 метров в поперечнике, недавно сделала еще одно поразительное открытие.

Созданная в 1992 году команда Ocean X сосредоточилась на поиске скрытых сокровищ и исторических артефактов, спрятанных глубоко под водой. С тех пор у команды было много значительных находок, хотя ни одна из них не была столь же странной, как находка, которую они обнаружили в 2011 году, когда впервые нашли то, что сейчас известно как «аномалия Балтийского моря». Причудливое образование было обнаружено на глубине 90 м ниже поверхности, у побережья Швеции. Как ни странно аномалия имеет поразительное сходство с вымышленным космическим кораблем – «Тысячелетним соколом» из киносаги «Звездные войны».

Предположения указывают на то, что аномалия - это либо разбившийся НЛО, либо естественная подводная формация.

Аномалия Балтийского моря, в верхней левой части изображения гидролокатора

Однако спустя годы после обнаружения необычного образования, команда, обнаружившая его, обнаружила еще один огромный объект в Ботническом заливе Балтийского моря. При этом исследователи испытали необъяснимые поломки оборудования, когда они попытались достичь «аномалии 2», что также произошло и при исследовании первой балтийской аномалии.

Морские исследователи во главе со шведским исследователем Питером Линдбергом сообщили: «Было очень трудно понять, где находится дистанционно управляемый подводный аппарат из-за ужасной видимости и из-за того, что компас пришел в бешенство. Компас просто жил своей собственной жизнью»

К сожалению, разведка была прекращена из-за проблем с топливом. Однако просмотрев отснятый материал команда обнаружила, что то, что анализировало их оборудование, было не второй аномалией, а набором необъяснимых каменных «стен», спрятанных на дне океана, торчащих примерно на 20 см над осадком. По словам исследователей, объекты могут иметь искусственное происхождение.

«Все, что было электрическим, в том числе спутниковый телефон, перестало функционировать, когда мы находились над объектом. Когда мы отплыли примерно на 200 метров, оборудование снова включилось», – сообщил Стефан Хогерборн, профессиональный дайвер из Ocean X

Команда надеется, что дальнейшие исследования могут пролить свет на загадку странных аномалий Балтийского моря, пишет medicaldaily.com.