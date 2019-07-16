В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

Пресс-служба Управления Российской гвардии Владимирской области опубликовала ответ на вопрос новостного журнала «ПроВладимир» в котором сообщается о том, почему работники ведомства не обязаны при обращении к гражданам Российской Федерации предоставлять документы, удостоверяющие личность и сообщать должность.

В Росгвардии пояснили, что работникам ведомства все-таки следует предоставлять информацию, удостоверяющую личность, дабы избежать конфликтов, но не в то время, когда пресекается административное правонарушение или преступление.

Известно, что сотрудники Росгвардии имеют право при аресте досматривать личные вещи задержанных, а также изымать телефон и ознакамливаться с записанными в телефоне медиафайлами, сообщает РИА Новости.