Польский эксперт прогнозирует обвал курса рубля

Информационное агентство Bloomberg опубликовало прогноз валютного стратега крупнейшего польского банка Bank Polski Ярослава Косатого относительно курса российского рубля. Так, согласно аналитическому прогнозу, во второй половине текущего года рубль ожидает длительное падение. Причем снижение стоимости российской валюты ожидается в районе 9%, а стоимость доллара составит порядка 69 рублей.

Польский аналитик подчеркнул, что падению российской валюты будет способствовать смягчение монетарной политики Центрального банка России, а также снижение влияния спроса на российские ОФЗ среди нерезидентов, пишет РБК.