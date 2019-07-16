В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора

Организация «Российский экологический оператор» сообщила о том, что в правительстве РФ обсуждается введение иной системы расчета стоимости эвакуации отходов, предусматривающий оплату за количество баков, установленных на территории жилых домов.

Со слов исполнительного директора «Российского экологического оператора» Алексея Макрушина, сумму контейнеров будут считать исходя из нормы каждого дома, потом умножать сумму баков на количество дней в месяце и исходя из результата высчитывать месячную плату, далее распределять получившийся результат между квартирами, использующими государственные мусорные баки.

Известно, что в апреле 2019 года, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что необходимо перейти к тарифообразованию на основе реально произведенного объема мусора, сообщает РИА Новости.