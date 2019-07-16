Путин и Зеленский могут провести новые телефонные переговоры

В офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что лидеры России и Украины могут провести новые телефонные переговоры. С таким заявлением выступил замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко во время своей пресс-конференции на украинском «Пятом канале». Тем не менее точной даты проведения анонсируемого телефонного разговора президентов пока нет.

Также Пристайко отметил, что во время прошедших телефонных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в основном речь шла об освобождении российских и украинских граждан, находящихся под арестом на территории соседних государств. Возможно, темой новых переговоров также станет освобождение граждан России и Украины, пишет РБК.