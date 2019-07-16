Сбербанк опроверг сообщения о разрыве партнерства с "Яндексом"

Глава Сбербанка России Герман Греф, во время своего визита в Минск, прокомментировал информацию, распространенную некоторыми СМИ, о разрыве партнерских отношений с "Яндексом". Так, по его словам, данная информация не соответствует действительности. Мало того, он выразил удовлетворение складывающимися с "Яндексом" отношениями и подчеркнул, что никаких предпосылок для разрыва сотрудничества нет, пишет Коммерсант.