Сбербанк опроверг сообщения о разрыве партнерства с "Яндексом"
16.07.2019 16:09
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Глава Сбербанка России Герман Греф, во время своего визита в Минск, прокомментировал информацию, распространенную некоторыми СМИ, о разрыве партнерских отношений с "Яндексом". Так, по его словам, данная информация не соответствует действительности. Мало того, он выразил удовлетворение складывающимися с "Яндексом" отношениями и подчеркнул, что никаких предпосылок для разрыва сотрудничества нет, пишет Коммерсант.
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