Россияне рассказали, на что собираются жить после выхода на пенсию

Специалисты ВЦИОМ провели опрос и выяснили, на какие средства собираются жить граждане России после выхода на пенсию. Так, согласно полученным данным, около 23% опрошенных планируют жить на те денежные вклады и депозиты, которые будут сделаны до момента прекращения трудовой деятельности и выхода на пенсию.

Также, россияне рассчитывают на накопления, сделанные в российских рублях и иностранной валюте и хранящиеся в наличной форме. А порядка 17% участников опроса сообщили, что к моменту выхода на пенсию планируют приобрести недвижимость для того, чтобы обеспечить себе стабильный доход, пишет Интерфакс.