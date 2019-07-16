СМИ сообщили о снижении оптовых цен на сахар

В июне произошло снижение оптовой цены сахара – на 27,5%, в сравнении с ноябрем 2018 года. Как пишет РБК, информация об этом приводится в данных Союза сахаропроизводителей. Так, в ноябре стоимость сахара была на уровне 37 рублей за килограмм, а в июне — уже 26,9 рублей. комментируя ситуацию, глава союза Андрей Бодин отметил, что это весьма нетипичное падение. Сезон в сахарной отрасли, как правило, стартует в августе, а в июле спрос традиционно набирает высокие темпы. Снижение оптовых цен на сахар подтвердил и директор российского филиала компании Sucden Глеб Тихомиров. Он добавил, что такие цены показали такой низкий уровень минимум за пять лет.