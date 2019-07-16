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В МИД РФ прокомментировали санкции ЕС против Турции

16.07.2019 09:22
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В МИД РФ прокомментировали санкции ЕС против Турции

Замглавы МИД РФ Александр Глушко прокомментировал возможные последствия, которые могут наступить после введения санкций против Турции со стороны ЕС. В разговоре с «Известями» он отметил, что подобные меры могут повлиять на политический процесс по урегулированию конфликта в Средиземноморье. Грушко убежден, что в этом плане самый разумный вариант – не предпринимать никаких поспешных решений, которые могут привести к усугублению ситуации.

Напомним также, что ранее сообщалось о том, что представители ЕС выступили за антитурецкие санкции.

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