ЕС вводит санкции против Турции

Во время заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, принято решение ввести санкционные ограничения в отношении Турции. Главы министерств ЕС решили ввести санкции из-за проведения турецкой стороной разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне, которую в ЕС считают принадлежащей Кипру.

Введенные санкции предусматривают прекращение переговоров по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, а также диалога между Европейским союзом и Турцией.

При этом Совет вынес рекомендации Европейскому инвестиционному банку о прекращении оказания финансовой помощи и поддержки Турции и сокращения деятельности на ее территории.

Также Европейский совет требует от турецкой стороны прекращения геологоразведочных работ, которые наносят ущерб особой зоне Кипра. А глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о необходимости разработать дополнительные санкционные меры в отношении Турции, которые будут включать введение ограничений против компаний и граждан страны, пишет РИА Новости.