Захарова ответила на угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Украина может за несколько минут уничтожить Крымский мост, используя для этого крылатые ракеты "Нептун". Так, по словам Захаровой, все подобные заявления, которые делают власти Украины и политики к этой власти близкие, не соответствуют европейским ценностям. Представитель МИД подчеркнула, что с точки зрения европейского менталитета, подобные заявления "не выглядят даже нормальными", пишет РБК.