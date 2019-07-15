Саудовская Аравия и «Росгеология» обсуждают партнерство

В Twitter Министерства энергетики Российской Федерации опубликовали пост, в котором говорится о том, что Саудовская Аравия и организация «Росгеология» разрабатывают проект, цель которого заключается в том, чтобы провести геологическую разведку для освоения минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых королевства. Согласно предоставленным документам, стоимость проекта оценивается в девятнадцать миллиардов рублей. Саудовскую сторону в программе представляет организация Saudi Geological Survey. На данном этапе обе стороны проекта согласовывают технические моменты, сообщает Политика Сегодня.