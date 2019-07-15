Зеленский хочет сменить 12 послов Украины

В информации опубликованной офисом президента Украины Владимира Зеленского говорится о том, что Зеленский планирует отстранить двенадцать руководителей посольств Украины.

Известно, что украинский лидер начал обновление дипломатического состава Украины и в первую очередь посол Украины в США Валерий Чалаго завершает свою командировку и возвращается обратно на родину. В администрации президента подчеркнули, что Украину ожидает серьезное кадровое обновление, сообщает ТАСС.