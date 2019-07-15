Счета университета «Синергия» заблокированы налоговой службой

Новостной портал The Bell опубликовал сообщение о том, что все операции по счетам, относящиеся к бизнес-школе и университету «Синергия» заблокированы Федеральной налоговой службой Российской Федерации в связи с задолженностью в размере 27,3 миллиона рублей.

Отметим, что организация не может совершать транзакции и какие-либо другие безналичные операции.

Известно, что российский негосударственный университет «Синергия» основан в 1995 году, в 2012 году пережил громкий скандал на тему предоставления студентам некачественного образования, однако в 2013 году был признан Министерством образования и науки, как эффективно работающая организация, сообщает Регнум.