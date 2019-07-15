Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков

В Киевском суде на заседании российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что украинские моряки, которые незаконно пересекли границу Российской Федерации в районе Керченского Пролива будут освобождены при гарантии их участия в уголовном процессе.

Напомним, что ранее Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) потребовала увеличения срока задержания украинских моряков еще на три месяца. Также, 9 июля по завершению расследования дела, был предъявлен окончательный вердикт всем двадцати четырем морякам.

Военнослужащие были арестованы 25 ноября 2018 года после незаконного нарушения границы, сообщает Россия РТ.