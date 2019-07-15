Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ в 2019 году ниже 4%

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин сообщил журналистам на форуме по развитию моногородов Российской Федерации о том, что Министерство экономического развития ожидает инфляцию ниже 4% к окончанию 2019 года.

Максим Орешкин заявил о существенном замедлении инфляции в этом году, в связи с этим Центральный Банк Российской Федерации сейчас меняет вектор развития кредитной политики. Также, председатель Минэкономразвития выразил надежду на то, что III и IV кварталы будут динамичнее, чем первое полугодие этого года, сообщает Финмаркет.ру