Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Фондовый рынок Китая начал рабочую неделю со снижения. Биржевые трейдеры среагировали на динамику азиатского фондового рынка. В сравнении с прошлым годом, во II квартале этого года рост ВВП сократился на 6,2%.

Отметим, что это наименьшее увеличение с начала фиксирования данных, то есть с 1992 года. Однако, Национальное статистическое бюро Китая сообщило о том, что власти Китая снизят налоги, чтобы восстановить экономическое положение Китая к окончанию этого года.

В тоже время, хороший результат показывает промышленное производство, чей рост ВВП увеличился на 6,3% Известно, что сначала июля ВВП резко начал падать, но с пятнадцатого июля восстановил часть потерь.

Китайская биржа Shanghai Composite прибавила 0,76%, гонконгская биржа Hang Seng выросла на 0,22%, корейская фондовая биржа Kospi снизилась на 0,11%. Японские фондовые биржи закрыты в связи с национальным праздником в честь моря, сообщает РБК.