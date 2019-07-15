Танцы могут помочь улучшить здоровье

Два совершенно разных исследования показывают, что танцы - это больше, чем просто развлечение. Танцы помогут замедлить старение мозга и поддерживать сердце здоровым.

Так, первое исследование было сделано в Соединенном Королевстве и опубликовано в Американском журнале профилактической медицины.

Исследователи объединили результаты 11 опросов, которые включали в общей сложности 49 000 человек. Они сравнили влияние ходьбы и танцев на здоровье и обнаружили, что танцы средней интенсивности ассоциировались с меньшим риском смерти от сердечных заболеваний. Обратите внимание, что для достижения этих результатов потребовалась умеренная интенсивность, поэтому, если вы предпочитаете медленные танцы, вам нужно ускорить темп.

Польза танцев для здоровья сердца, вероятно, обусловлена ​​интенсивными движениями, подобными интервальным тренировкам, и тем, что это хобби для снятия стресса, которым вы можете заниматься всю жизнь.

В то время как многие виды танца могут привести к уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний, отдельное исследование, проведенное учеными в ряде университетов США, обнаружило, что изучение танцевальной хореографии может принести как когнитивные, так и физические преимущества.

Исследователи, в частности, рассматривали эффекты изучения шагов кантри-танца и обнаружили, что это может стимулировать ключевую область мозга и замедлять естественное старение мозга.

Оба исследования также подтвердили положительное влияние танца как социальной составляющей жизни. Поэтому исследователи рекомендуют присоединиться к танцевальной студии и брать групповые уроки, пишет HealthDay.