Власти России не будут вводить ограничения в интернете

Выступая на форуме "Территория смыслов", председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти России не намерены вводить какие-либо ограничения в интернете. Так, Матвиенко заверила, что она сама является противником запретов, которые вредят самореализации, а интернет, по ее словам, является очень полезной вещью.

Вместе с тем политик подчеркнула, что интернет, наряду с пользой, несет и большое количество угроз, прежде всего связанных с распространением экстремизма, суицидов и наркомании. И именно с этими угрозами борется Правительство РФ, принимая те или иные законы и законодательные акты.

К ним относится и закон о суверенном Рунете, который, в первую очередь, является средством защиты российского интернета от кибератак и кибервойны, которая разворачивается против России, пишет ТАСС.