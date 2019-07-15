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Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу

15.07.2019 16:13
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Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу

В преддверии рабочего визита в Россию президента Белоруссии Александра Лукашенко, в пресс-службе белорусского лидера сообщили о его неформальной встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Известно, что встреча состоится 17 июля перед тем, как президенты примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России, который пройдет с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что во время вышеназванной встречи лидеры обсудят взаимодействия в рамках Союзного государства, а также вопросы развития торговых и экономических связей России и Белоруссии, пишет ТАСС.

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