Глава МИД Британии назвал главную угрозу для человечества

В ходе заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, на котором обсуждалась ситуация вокруг Ирана, глава МИД Великобритании Джереми Хант назвал главную, по его мнению, угрозу для человечества. Согласно его заявлению "экзистенциальную угрозу для человечества" представляет наличие ядерного оружия у стран Ближнего Востока, учитывая тот факт, что в этом регионе более всего возможна вероятность развития серьезного противостояния.

В этой ситуации политик видит необходимость в сохранении сделки по иранской ядерной программе. По его словам, все страны, имеющие отношение к данной проблеме, должны приложить максимум усилий для того, чтобы предотвратить распространение ядерного вооружения на Ближнем Востоке, пишет Газета.ру.