В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский представил рекомендации для граждан, в которых разъясняется как распознать телефонных мошенников. Данные рекомендации разработаны сотрудниками ведомства совместно с представителями компании Group-IB, которые являются экспертами в сфере кибербезопасности.

В основном в документе речь идет о мошеннических действиях с банковскими картами. Специалисты рекомендуют быть внимательными при поступлении звонков от кредитных организаций якобы с целью предотвращения мошеннических операций по карте. В ведомстве рекомендуют, ни в коем случае не сообщать данные карты или свои личные данные и при малейшем подозрении прервать звонок и обратиться в банк, выпустивший карту.

Эксперты напоминают, что сотрудники банков не звонят клиентам при блокировке счетов. Согласно сложившейся практике, после блокирования движения денежных средств по карте клиент сам должен позвонить в кредитную организацию для разъяснения сложившейся ситуации, пишет ТАСС.