Росконтроль забраковал несколько популярных марок куриного мяса

Специалисты Росконтроля изучили шесть популярных марок куриных бедер и рассказали, какие из них можно безопасно употреблять в пищу. Так, эксперты проверяли торговые марки «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Троекурово», «Ясные зори» и «Каждый день». По результатам проверки выяснилось, что куриные бедра только торговой марки «Каждый день» соответствуют всем стандартам качества. В продукции остальных представителей были обнаружены бактерии, относящиеся к группе кишечной палочки, сальмонеллы, а также признаки тухлого продукта: плохой запах и липкая поверхность, пишет газета Известия.