У россиян будет дополнительный выходной

Согласно указу премьер-министра России Дмитрия Медведева, в 2019 и 2020 годах в России будет проведена Всероссийская диспансеризация. В этой связи Минтруд предлагает предоставить россиянам дополнительный выходной день в год для прохождения диспансеризации. Планируется, что этот выходной будет предоставляться по желанию сотрудника и в то время, когда ему будет удобно. Также, работодатель будет обязан выходной день оплатить, пишет Российская газета.