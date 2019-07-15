В России может появиться черный список приемных родителей

В России предлагается составить черный список приемных родителей. Как пишет «Парламентская газета», речь идет о том, что недобросовестные опекуны будут лишаться возможности усыновлять детей. При этом, как отмечается, благодаря этому списку, у таких «отрицательных родителей» не будет возможности взять ребенка в другом регионе. Также эта мера наладит более тесные контакты между судами и органами опеки, что повысит эффективность работы.