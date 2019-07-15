Более 8 из 10 человек будут жить в Азии или Африке к 2100 году

Сегодня 76% населения мира живет в Азии или Африке, а к 2100 году прогнозируется увеличение этого показателя до 83%.

Организация Объединенных Наций прогнозирует, что рост населения мира значительно замедлится в течение 21-го века, приблизившись к своему пику в 10,9 млрд к 2100 году. Но как население распределится по всему миру? Как будет выглядеть мир в 2100 году по сравнению с сегодняшним днем?

Официальный сценарий среднего роста ООН предполагает поразительные изменения между сегодняшним днем ​​и 2100 годом. Так, специалисты ожидают серьезный рост населения Африки. Сегодня население африканского континента составляет около 1,3 миллиарда человек; к 2100 году прогнозируется увеличение населения более чем в три раза до 4,3 миллиарда.

Вместе в с тем, эксперты отмечают, что за последние 50 лет в Азии наблюдался быстрый рост населения. Сегодня его население составляет около 4,6 миллиарда человек. К 2050 году ожидается рост населения Азии до 5,3 млрд, за которым последует падение во второй половине столетия. К 2100 году население Азии, по прогнозам, сократится почти до уровня, который мы наблюдаем сегодня.

На сегодняшний день в Африке проживает чуть более 17% населения мира; к 2100 году прогнозируется рост до 40%. Азия увидит значительное падение с почти 60% сегодня до чуть более 40% в 2100 году. А к концу века более 8 из каждых 10 человек в мире будут жить в Азии или Африке.

Согласно прогнозам, численность населения Северной, Центральной и Южной Америки, а также Океании также возрастет в этом столетии, но этот рост будет гораздо более скромным по сравнению с ростом в Африке. Европа - единственный регион, где ожидается сокращение населения - сегодня его население составляет около 747 миллионов человек; к 2100 году прогнозируется падение до 630 миллионов, пишет Our World in Data.