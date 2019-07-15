Ученые заявили о возможном открытии новой частицы на Большом адронном коллайдере
Не исключено, что ученые открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере. Об этом, как заявили представители коллаборации LHCb Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). К слову говоря, в организацию входят и российские физики.
Речь идет об открытии «двух новых возбужденных состояния прелестного бариона». Именно они могут оказаться новой частицей. Как заявляется, работы по исследованию, связанные с уточнением кварковой модели, нужны, чтобы получить полную информацию о составе Вселенной.
Как пишет Газета.ру, сотрудники института Институт ядерной физики СО РАН, возможно, они и являются новой частицей Λb (1D) (лямбда-б барион (1D) или Σb (сигма-б барион). Для окончательных выводов нужны дополнительные измерения наблюдаемых частиц.
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