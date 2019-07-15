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Президент Казахстана категорически заявил, что иностранцам не будет продаваться земля

15.07.2019 10:55
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Президент Казахстана категорически заявил, что иностранцам не будет продаваться земля

Казахстанская земля не будет продаваться иностранцам – об этом сегодня заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости. Еще в 2016 году экс-главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым был подписан закон, в котором предусматривается продление сроком до 2021 года моратория на поправки в Земельный кодекс – речь идет о продаже и аренде сельскохозяйственных земель гражданам других государств. Как подчеркнул Токаев во время правительственного заседания, земля иностранцам продаваться не будет, и «здесь должна быть полная ясность».

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