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Сегодня могут освободить Кирилла Вышинского

15.07.2019 12:31
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Сегодня могут освободить Кирилла Вышинского

Возможно, что сегодня будет освобожден руководитель сайта РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Как рассказывает РИА Новости, об этом в своем Facebook проинформировала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу», — говорится в ее сообщении.

Она также отметила, что, вероятно, Вышинского отпустят из-за решения, принятого Конституционным судом. А также из-за и «маленькой записочки», переданной ранее в руки президенту Украины.

Речь идет о послании, которое главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов привез в украинскую столицу. Его автором стала мать журналиста. Письмо было передано Зеленскому.

Коллеги журналиста не исключают провокаций, вплоть до самых жестких. Однако они выражают надежду, что Зеленский способен сдерживать свое слово.

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