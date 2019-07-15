Сегодня могут освободить Кирилла Вышинского

Возможно, что сегодня будет освобожден руководитель сайта РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Как рассказывает РИА Новости, об этом в своем Facebook проинформировала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу», — говорится в ее сообщении.

Она также отметила, что, вероятно, Вышинского отпустят из-за решения, принятого Конституционным судом. А также из-за и «маленькой записочки», переданной ранее в руки президенту Украины.

Речь идет о послании, которое главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов привез в украинскую столицу. Его автором стала мать журналиста. Письмо было передано Зеленскому.

Коллеги журналиста не исключают провокаций, вплоть до самых жестких. Однако они выражают надежду, что Зеленский способен сдерживать свое слово.