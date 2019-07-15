Радикалы оказывают давление на судей по делу Вышинского

О возможном давлении на украинских судей со стороны радикалов сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Как передает РИА Новости, на официальном сайте омбудсмена было опубликовано заявление, в котором и говорится о провокациях в отношении судей. В связи с чем прозвучало обращение к «конструктивным силам гражданского общества» заявить о протесте против провокаций в деле о Кирилле Вышинском.

Напомним, что руководитель портала «РИА Новости Украина» был задержан в украинской столице 15 мая в прошлом году. Журналиста обвинили в госизмене и поддержке регионов ДНР и ЛНР. Его могут посадить на пятнадцать лет. Сегодня запланировано еще одно судебное заседание по делу.