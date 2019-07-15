Россия создала «воздушный мост» для поставок ЗРК С-400 Турции

В течение этой недели Россия планирует закончить поставку основных компонентов первого комплекта ЗРК С-400 для Турции, пишут «Известия» со ссылкой на своих собеседников. Сообщается, что на сто процентов контракт будет исполнен в апреле 2020 года.

Специально для этих поставок российская сторона организовала так называемый «воздушный мост», который поможет быстро и без перебоев перевозить компоненты для установок. При этом впервые для поставок такого объема техники было решено использовать мощности транспортной авиации.

Напомним также, что ранее Анкаре неоднократно от Вашингтона поступали ультиматумы с требованием прервать контракт с Москвой на поставку ЗРК.